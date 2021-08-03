Тагильская художница организовала акцию против проведения биеннале в здании цирка

Художники используют диких животных в своих перформансах, одной из площадок биеннале становится действующий государственный цирк — всё это является частью современного искусства России, и меня очень это беспокоит. Беспокоит легкость, с которой это все происходит, беспокоят аргументы, которыми пытаются оправдаться люди, связанные с подобными делами и беспокоит всеобщее безразличие, написала Горшенина на своей странице в Instagram.