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Танцоры показали вид прохожих со стороны во время перфоманса в центре Екатеринбурга

3 августа 2021, 04:51
Фото: скриншот видео
Перфоманс на оживленном перекрестке устроили танцоры в Екатеринбурге днем в понедельник. Артисты танцевали с газетами и телефонами, показывая, как прохожие выглядят со стороны.

За перфомансом жители Екатеринбурга могли наблюдать днем 2 августа на пересечении улиц 8 Марта и Радищева. Четыре девушки из театра Vodka танцевали, уткнувшись в телефоны и газеты, тем самым артисты пытались показать поведение человека в социуме.

Наш город очень творческий, но мало ребят, которые готовы показывать искусство массам. Это либо закрытые показы, или спектакли раз в полгода. Мы же хотим делать театр, доступный людям, передает слова участников акции Е1.

Напомним, художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина запустила флешмоб под названием «Циркеннале» против проведения Уральской биеннале в здании екатеринбургского цирка. Девушка считает, что на выставках погибают живые существа, а цирк — это не место для художников.

Тагильская художница организовала акцию против проведения биеннале в здании цирка
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