Танцоры показали вид прохожих со стороны во время перфоманса в центре Екатеринбурга

За перфомансом жители Екатеринбурга могли наблюдать днем 2 августа на пересечении улиц 8 Марта и Радищева. Четыре девушки из театра Vodka танцевали, уткнувшись в телефоны и газеты, тем самым артисты пытались показать поведение человека в социуме.
Наш город очень творческий, но мало ребят, которые готовы показывать искусство массам. Это либо закрытые показы, или спектакли раз в полгода. Мы же хотим делать театр, доступный людям, передает слова участников акции Е1.
Напомним, художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина запустила флешмоб под названием «Циркеннале» против проведения Уральской биеннале в здании екатеринбургского цирка. Девушка считает, что на выставках погибают живые существа, а цирк — это не место для художников.