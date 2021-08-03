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Торнадо надвигается на Свердловскую область и еще два региона Урала

3 августа 2021, 09:32
Фото: pixabay.com
На три уральских региона — Свердловскую и Тюменскую область, а также Пермский край надвигается торнадо, который бушует сейчас в Поволожье.

Торнадо может прийти в Свердловскую область и соседние регионы уже в ближайшие дни, сообщил Ура.ру ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, на смену 30-градусной жаре вот-вот придет холодный воздушный фронт.

Есть высокая вероятность, что отголоски торнадо, ударившего по среднему Поволжью, выстрелят и на Урале, заявил метеоролог.

Ожидать перемены погоды, а точнее гроз, ливней и града, а также усиления ветра, свердловчанам стоит к среде, 4 августа.

Напомним, из-за высокой пожарной опасности экстренное предупреждение объявлено на Среднем Урале на 3–5 августа 2021 года.

Из-за высокой пожарной опасности экстренное предупреждение объявлено на Среднем Урале
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