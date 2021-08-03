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Тренер сборной России по синхронному плаванию хочет отстранить от ОИ диджея

3 августа 2021, 17:40
Фото: pxhere.com
Татьяна Данченко попросит оргкомитет Олимпиады в Токио разобраться с человеком, который отвечает за музыкальное сопровождение на соревнованиях.

«Этого диджея мы знаем давно! Такое ощущение, что его на нас замыкает, потому что он очень симпатизирует русской команде, но… честно говоря, я в такие совпадения не верю! Поэтому — да, я думаю, что делегация после соревнований будет настаивать на том, чтобы он больше не обслуживал крупные старты», — цитирует «Советский спорт» тренера со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Напомним, что российским синхронисткам Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко во время выступления дуэтов в квалификации на Олимпиаде включили не ту композицию. Сначала организаторы соревнований запустили другую музыку, затем ее прервали.

#Спорт
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