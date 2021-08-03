TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В смерти 9-летнего мальчика на крыльце магазина в Нижнем Тагиле новый подозреваемый

3 августа 2021, 16:05
Фото: 1МI
Появилась новая версия смерти 9-летнего мальчика от удара током на крыльце магазина на улице Победы в Нижнем Тагиле.

К гибели 9-летнего жителя Нижнего Тагила от удара током могла привести неправильно установленная вывеска торговой точки, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия.

Первоначально считалось, что ребенок получил смертельную электротравму, задев решетку кондиционера. В последствии в ходе следствия выяснилось, что в декабре 2020 года также была произведена установка вывески в торговой точке на улице Победы, 47/1 в Нижнем Тагиле. Предполагается, что при монтаже конструкции вывески было допущено нарушение, которое могло привести к трагичным последствиям.

Личность подозреваемого установлена. Им оказался монтажник вывесок, а не кондиционеров, как изначально полагало следствие. В Следственном комитете по факту произошедшего продолжается проверка. Идут экспертизы. Новому подозреваемому предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. В настоящий момент тагильчанин находится под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее следователи установили виновным в гибели 9-летнего мальчика от удара током на крыльце магазина монтажника кондиционеров. По факту происшествия также было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Подозреваемый в смерти 9-летнего мальчика на крыльце магазина в Нижнем Тагиле найден
Узнать подробнее

Материалы по теме
Электрика убило током на комбинате «Ураласбест» в Свердловской области9-летний мальчик погиб от удара током на крыльце магазина в Нижнем ТагилеПосле гибели ребенка на крыльце магазина в Нижнем Тагиле проводится техэкспертиза
#Магазин#Вывеска#Удар током#Электричество#Следствие#Виновные#Нижний Тагил#Мальчик#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25