В свердловском минздраве объяснили отказ в операции на сердце екатеринбурженке

В документе сказано, что показаний для экстренной госпитализации на момент консультации в ОКБ № 1 у девушки не было. Также в минздраве уточнили, что девушке прибор был установлен, когда для этого появились экстренные показания. Сама пациентка утверждает, что операция ей была сделана после остановки сердца.