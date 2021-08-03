За 2 миллиона сняли «ужасную порчу» с бабушки гадалки в Екатеринбурге

Двум незнакомым женщинам отдала все свои сбережения 81-летняя бабушка из Екатеринбурга. Женщины подошли к старушке на улице Мартовская 2 августа 2021 года и заявили, что на нее «наведена ужасная порча», и только они могут избавить ее от наговора.
К сожалению, пенсионерка поверила злоумышленницам, которых видела первый раз в жизни, и принесла все свои накопления за 10 лет. Далее, проведя некие манипуляции с деньгами, похитительницы заставили потерпевшую выйти из дома. К моменту ее возвращения они уже скрылись, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу Ура.ру.
Сейчас подозреваемых, которые попали на видеокамеру, разыскивают стражи правопорядка.
Приметы подозреваемых: первая женщина 30-35 лет, славянской внешности, худощавая, рост около 170 сантиметров; вторая женщина 40-45 лет, неславянской внешности, худощавая, рост 165-170 сантиметров.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о личностях подозреваемых или совершенных ими преступлениях, просят сообщить на линию 02 или в отдел полиции № 13 Екатеринбурга по телефону: 8 (343) 356-42-13.
Напомним, 46-летний житель Нижнего Тагила перевел мошенникам более миллиона рублей, предварительно оформив для этого кредиты в банках.