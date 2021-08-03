За 2 миллиона сняли «ужасную порчу» с бабушки гадалки в Екатеринбурге

К сожалению, пенсионерка поверила злоумышленницам, которых видела первый раз в жизни, и принесла все свои накопления за 10 лет. Далее, проведя некие манипуляции с деньгами, похитительницы заставили потерпевшую выйти из дома. К моменту ее возвращения они уже скрылись, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу Ура.ру.