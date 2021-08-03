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Знак «Тагилстроевский район» демонтирован в Нижнем Тагиле

3 августа 2021, 14:35
Фото: 2ГИС
Знак «Тагилстроевский район» перед мостом на улице Циолковского демонтировали в Нижнем Тагиле.

Знак перед мостом на улице Циолковского, который обозначал границу городского района в Нижнем Тагиле, приведут в порядок в соответствии с изменениями, которые будут после ремонта путепровода и расширения дорожного полотна на данном участке, сообщает «Тагильский рабочий».

Знак приведут в порядок специалисты ЕВРАЗ НТМК. А то путепровод будет новым, дорогу около него в следующем году расширят и отремонтируют, знак должен соответствовать,комментирует заместитель главы администрации города по ЖКХ Егор Копысов.

Знак «Тагилстроевский район» после усовершенствования также планируется оснастить подсветкой.

Напомним, строительный контроль по ремонту моста на Циолковского будет введен в Нижнем Тагиле. В задачи строительного контроля будут включены: постоянный мониторинг выполнения работ и недопущение приемки работ, выполненных с нарушением требований проектной документации.

Строительный контроль по ремонту моста на Циолковского будет введен в Нижнем Тагиле
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