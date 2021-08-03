Знак «Тагилстроевский район» демонтирован в Нижнем Тагиле

Знак перед мостом на улице Циолковского, который обозначал границу городского района в Нижнем Тагиле, приведут в порядок в соответствии с изменениями, которые будут после ремонта путепровода и расширения дорожного полотна на данном участке, сообщает «Тагильский рабочий».