Знак «Тагилстроевский район» демонтирован в Нижнем Тагиле

Знак перед мостом на улице Циолковского, который обозначал границу городского района в Нижнем Тагиле, приведут в порядок в соответствии с изменениями, которые будут после ремонта путепровода и расширения дорожного полотна на данном участке, сообщает «Тагильский рабочий».
Знак приведут в порядок специалисты ЕВРАЗ НТМК. А то путепровод будет новым, дорогу около него в следующем году расширят и отремонтируют, знак должен соответствовать,комментирует заместитель главы администрации города по ЖКХ Егор Копысов.
Знак «Тагилстроевский район» после усовершенствования также планируется оснастить подсветкой.
Напомним, строительный контроль по ремонту моста на Циолковского будет введен в Нижнем Тагиле. В задачи строительного контроля будут включены: постоянный мониторинг выполнения работ и недопущение приемки работ, выполненных с нарушением требований проектной документации.