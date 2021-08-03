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Золото на Международной химической олимпиаде завоевали екатеринбургские школьники

3 августа 2021, 04:28
Фото: 1МI
Четыре участника российской команды завоевали медали высшего достоинства в Международной олимпиады по химии, которая проходила в Японии с 25 июля по 2 августа 2021 года.

Всего в олимпиаде участвовало 312 школьников из 79 стран. Было разыграно 33 золотых награды, 65 — серебряных и 96 бронзовых.

Екатеринбуржцы продолжат учить химию в МГУ. Двое из них подали документы на химический факультет, а другой — на факультет наук о материалах, пишет Е1.

В связи с карантинными мерами соревнования на 53-й Международной олимпиаде по химии проходили дистанционно. Из-за этого не было экспериментальной части, а в теоретической было девять заданий. Проходила она один соревновательный день.

Участникам олимпиады были предложены задания о диссоциации водорода на поверхности металлов, изотопном распаде при различных температурах, цинк-ионных аккумуляторах, а также спектрофотометрии и небензоидных ароматических соединениях.

Напомним, в январе 2021 года нижнетагильские школьники победили в московской олимпиаде по робототехнике.

Школьники из Нижнего Тагила одержали победу на московской олимпиаде по робототехнике
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