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Posted 4 августа 2021, 04:22

Published 4 августа 2021, 04:22

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Дело убившего на охоте волка депутата из Кургана взял на контроль Бастрыкин

4 августа 2021, 04:22
Ход расследования уголовного дела в отношении депутата из Кургана, который во время охоты задавил на снегоходе волка, взял на личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

По делу о незаконной охоте в Камышловском районе проходят депутат думы Кургана Денис Хахалов и еще 5 человек. Обо всех обстоятельствах преступления поручил доложить глава СК России Александр Бастрыкин.

По версии следствия, Хахалов во время незаконной охоты наехал на горло волку на снегоходе, а затем вставил ему в пасть ружье. Вместе с ним в этот момент находилось еще 5 человеке — егери из Свердловской и Курганской областей.

Напомним, 22 июля водитель на Chevrolet Niva проехал по бездомной собаке на заправке в Арамиле. По словам очевидцев, он сделал это намеренно.

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#Общество#Свердловская область#Уголовное дело#Депутат#Расследование#Охота#Курган#Камышлов#СКР#Волки#Александр Бастрыкин
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