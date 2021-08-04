До 2 лет тюрьмы грозит жителю Кирова за кражу телефона у тагильчанина в поезде

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен подозреваемый. Им оказался 40-летний судимый житель Кирова, который ехал в том же вагоне, что и потерпевший. Мужчина воспользовался его невнимательностью и присвоил себе мобильное устройство, стоимость которого более 15 тысяч рублей.