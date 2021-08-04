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Двое мужчин на привокзальной площади Нижнего Тагила занялись прилюдно сексом

4 августа 2021, 15:51
Фото: 2ГИС
Двое мужчин днем, 4 августа, не стесняясь прохожих, занялись любовными утехами прямо на газоне у привокзальной площади в Нижнем Тагиле.

На газоне под рекламным щитом у нижнетагильского железнодорожного вокзала двое мужчин занялись сексом на виду у всех. Их не смущали ни прохожие, ни их комментарии, ни то, что их снимают на видео.

Такие действия являются грубым нарушением общественного порядка,сообщили TagilCity.ru в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

В полиции напомнили, что в случае обнаружения правонарушений или преступлений по нарушению общественного порядка в городе, необходимо незамедлительно сообщить об этом в органы внутренних дел на линию «02» для своевременного реагирования и принятия мер к нарушителям.

За подобное поведение предусмотрена административная ответственность за нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу.

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#Площадь трудовой доблести#Мужчины#Нижний Тагил#Секс#Происшествия
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