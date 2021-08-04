Двое мужчин на привокзальной площади Нижнего Тагила занялись прилюдно сексом

На газоне под рекламным щитом у нижнетагильского железнодорожного вокзала двое мужчин занялись сексом на виду у всех. Их не смущали ни прохожие, ни их комментарии, ни то, что их снимают на видео.
Такие действия являются грубым нарушением общественного порядка,сообщили TagilCity.ru в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».
В полиции напомнили, что в случае обнаружения правонарушений или преступлений по нарушению общественного порядка в городе, необходимо незамедлительно сообщить об этом в органы внутренних дел на линию «02» для своевременного реагирования и принятия мер к нарушителям.
За подобное поведение предусмотрена административная ответственность за нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу.