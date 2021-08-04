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Двух человек насмерть задавил на тракторе на базе отдыха свердловчанин

4 августа 2021, 07:15
Фото: 1MI
2,5 года колонии-поселения получил мужчина, который насмерть задавил на тракторе двух отдыхающих на базе отдыха «Беловодье» в Каменском районе. Кроме того, он лишен права на управление транспортными средствами сроком на три года.

В июле 2020 года на территории базы отдыха «Беловодье» в Каменском районе 29-летний мужчина, у которого не было прав, сел в припаркованный трактор и поехал. При этом транспорт находился в неисправном техническом состоянии. Совершая маневр, он наехал на скамейку, на которой сидел мужчина, а затем на сидящую на стуле у корпуса женщину. В результате полученных травм пострадавшие скончались, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Мужчина признан виновным в нарушении ПДД лицом, повлекшим по неосторожности смерть двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Он получил 2 года и 6 месяцев лишения свободы с отбытием в колонии–поселении, а также лишение права управления транспортными средствами на три года.

Напомним, в сентябре 2019 года тракторист насмерть задавил своего знакомого в поле. Пострадавший умер на месте до прибытия скорой помощи.

Под Артёмовском тракторист насмерть задавил человека в поле
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#Трактор#Суд#База отдыха#Каменский район#Свердловская область#Колония#Общество
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