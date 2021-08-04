Двух человек насмерть задавил на тракторе на базе отдыха свердловчанин

В июле 2020 года на территории базы отдыха «Беловодье» в Каменском районе 29-летний мужчина, у которого не было прав, сел в припаркованный трактор и поехал. При этом транспорт находился в неисправном техническом состоянии. Совершая маневр, он наехал на скамейку, на которой сидел мужчина, а затем на сидящую на стуле у корпуса женщину. В результате полученных травм пострадавшие скончались, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.