Экономисты раскритиковали предложение эсеров ввести сиесту на юге России

Тем не менее инициативу эсеров раскритиковали сами жители юга России. Так, представители волгоградского крупного и малого бизнеса заявили, что не могут себе позволить час полного простоя. В регионе развита сельскохозяйственная отрасль, однако местные аграрии в сиесте не нуждаются, они и так стараются не выпускать своих работников под палящее солнце.