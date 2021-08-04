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«Горячая линия» по качеству овощей и фруктов заработала в Свердловской области

4 августа 2021, 03:54
Фото: 1МI
Рекомендации по выбору продуктов и ответы на вопросы о качестве фруктов и овощей свердловчанам готовы дать специалисты Роспотребнадзора.

Для жителей Свердловской области заработала «горячая линия» Рспотребнадзора по качеству и овощей и фруктов. Специалисты ведомства готовы ответить на вопросы жителей о требованиях к плодоовощным продуктам, а также рассказать, куда обращаться при обнаружении на прилавках магазинов некачественных товаров.

Задать свои вопросы свердловчане могут в будние дни с 9 до 17 до 13 августа 2021 года, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Контактные номера территориальных отделов опубликованы на сайте ведомства. Также свердловчане могут задать свои вопросы по бесплатной линии Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 5554943.

Напомним, законопроект о продовольственной безопасности региона разработали депутаты Законодательного собрания Свердловской области. Депутаты ЗакСО предлагают изменить уровень самообеспечения региона различными видами продуктов, производимых на территории Среднего Урала.

Критерии продуктовой безопасности Свердловской области придумали депутаты ЗакСО
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#Овощи#Свердловская область#Роспотребнадзор#Качество#Фрукты#Общество#Горячая линия#Здоровье
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