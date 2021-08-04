Из-за столба жители частного дома поругались с трамвайным управлением в Екатеринбурге

Жительница дома на улице Новосибирская написала жалобу в прокуратуру на ЕМУП «Гортранс» из-за установленного напротив ее дома нового столба. Сначала пенсионерка ругалась с рабочими, а затем и вовсе встала на место установки в знак протеста и никого не подпускала, сообщает Е1.