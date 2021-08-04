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Из-за столба жители частного дома поругались с трамвайным управлением в Екатеринбурге

4 августа 2021, 04:46
Фото: Е1.ru
Конфликт между жителями частного дома и «Гортрансом» разгорелся из-за столба, установленного прямо напротив окон. Недовольные екатеринбуржцы обратились в прокуратуру.

Жительница дома на улице Новосибирская написала жалобу в прокуратуру на ЕМУП «Гортранс» из-за установленного напротив ее дома нового столба. Сначала пенсионерка ругалась с рабочими, а затем и вовсе встала на место установки в знак протеста и никого не подпускала, сообщает Е1.

Прежний столб стоял поодаль от дома, и хозяева наставили, чтобы новый установили на то же место. Однако в этом, по словам самих домовладельцев, им было отказано.

В конфликтную ситуацию пришлось в итоге вмешаться полиции.

Это была территория общего пользования, и какие могут быть вопросы? Новая опора контактной сети была установлена за пределами частного участка земли, прокомментировали в «Гортрансе».

Напомним, в середине июля 2021 года жительница Екатеринбурга, защищая тротуарную плитку у домов в ЖК «Западный», получила удар в живот от учредителя компании-застройщика ЖСК. Женщина написала заявление в полицию.

Защищавшая тротуарную плитку в жилом комплексе екатеринбурженка получила удар в живот
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#Трамваи#Екатеринбург#Жильцы#Конфликт#Общество#Новости УрФО
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