На утрату гражданства за время тюремного срока пожаловался уралец

Мужчина родился в Казахской ССР, в середине 90-х вместе с матерью переехал жить на Урал, где они сразу оформили прописку по месту жительства. Мать и отец у мужчины являются гражданами РФ. Школу он окончил в Ревде Свердловской области, там же отучился на токаря-фрезеровщика. В конце 90-х, только ему исполнилось 18 лет, он должен был получить паспорт, но угодил за решетку на 16 лет за групповой разбой и убийство, и получить удостоверяющий личность документ на руки не успел. Уралец, отбывая наказание и не предполагал, что наличие гражданства придется доказывать в судах.