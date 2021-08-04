Обвинение запросило 9 лет уральцу за убийство парня у бара «Американка»

По словам государственного обвинителя, доводы подсудимого о самообороне не соответствуют обстоятельствам дела. Человеку, у которого при себе не было оружия, было нанесено не менее десяти ножевых ранений. Кроме того, убитый в тот момент стоял у стены и не мог убежать, в отличие от Мордяшова.