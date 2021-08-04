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Обвинение запросило 9 лет уральцу за убийство парня у бара «Американка»

4 августа 2021, 13:43
Фото: 1МI
Сторона обвинения в Екатеринбурге потребовала приговорить к 9 годам лишения свободы Кирилла Мордяшова, который обвиняется в убийстве парня около бара «Американка» в сентябре 2020 года.

Защитник Мордяшова пытался представить дело как самооборону, однако в суде решили, что опасности для его жизни не было и Мордяшов мог позвать на помощь или убежать, а не наносить больше десятка ножевых ранений, пишет Е1.

По словам государственного обвинителя, доводы подсудимого о самообороне не соответствуют обстоятельствам дела. Человеку, у которого при себе не было оружия, было нанесено не менее десяти ножевых ранений. Кроме того, убитый в тот момент стоял у стены и не мог убежать, в отличие от Мордяшова.

Напомним, убийство произошло в екатеринбургском баре «Американка» ночью 12 сентября 2020 года. Между двумя мужчина возник конфликт, в результате которого завязалась драка. На теле погибшего было выявлено 10 ранений, нанесённых ножом.

Появилась видеозапись убийства у бара «Американа» в Екатеринбурге
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