OCSiAl был оценен инвесторами в $2 млрд и погасил бонды РОСНАНО досрочно

Как сообщает tass.ru, инвестиционные раунды проходили при участии инвестиционного банка J. P. Morgan, который выступил в роли агента по размещению, и инвестиционного фонда Da Vinci Capital, ответственного за подбор пула международных институциональных и частных инвесткомпаний.
Определенная доля средств, полученных OCSiAl, была передана на досрочное погашение пятилетних бондов, которые ранее были выпущены компанией для передачи РОСНАНО.
РОСНАНО вложило в акции и бонды OCSiAl 60 миллионов долларов, а теперь получило 100% возврат инвестированных средств и дополнительную прибыль в размере свыше 10 миллионов долларов по предыдущим бондам, при этом стабильно выступая акционером OCSiAl.
На данный момент пакет акций OCSiAl, владельцем которого является РОСНАНО, имеет рыночную стоимость свыше 300 миллионов долларов.
Председатель Правления УК «РОСНАНО» Сергей Куликов говорит о том, что ОCSiAl — уникальная компания в сфере технологических инноваций. Продукция, которую они выпускают на рынок, не имеет аналогов в мире, поэтому ОCSiAl выступает практически единственным серьезным производителем одностенных углеродных нанотрубок. Такие изделия, разработкой и созданием которых занимается компания, имеют серьезный потенциал для открытия путей по внедрению в глобальные товарные цепочки. Куликов отмечает, что для РОСНАНО на данный момент главной целью выступает реализация потенциала проекта, который при успешном его завершении вызовет глобальные изменения в производственных материалах.