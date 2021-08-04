OCSiAl был оценен инвесторами в $2 млрд и погасил бонды РОСНАНО досрочно

Председатель Правления УК «РОСНАНО» Сергей Куликов говорит о том, что ОCSiAl — уникальная компания в сфере технологических инноваций. Продукция, которую они выпускают на рынок, не имеет аналогов в мире, поэтому ОCSiAl выступает практически единственным серьезным производителем одностенных углеродных нанотрубок. Такие изделия, разработкой и созданием которых занимается компания, имеют серьезный потенциал для открытия путей по внедрению в глобальные товарные цепочки. Куликов отмечает, что для РОСНАНО на данный момент главной целью выступает реализация потенциала проекта, который при успешном его завершении вызовет глобальные изменения в производственных материалах.