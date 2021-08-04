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После жалоб на сжигание тел на уральском полигоне прокуратура требует его закрытия

4 августа 2021, 10:09
Фото: 1МI
Белоярская межрайонная прокуратура требует приостановить деятельность мусорного полигона, где утилизируют медицинские отходы, в том числе части человеческих тел.

В ходе проверки надзорными органами были установлены многочисленные нарушения порядка хранения отходов класса Б и В на участке приема, временного хранения отходов, нарушения по зонированию, факты приема на утилизацию биологических отходов с кровью. Об этом сообщили в Белоярской городской прокуратуре.

Во время проверки, которая прошла в июле 2021 года, специалисты не обнаружили на полигоне части человеческих тел.

В настоящее время в отношении должностных и юридических лиц возбуждены административные дела.

Отмечается, что медицинский полигон обнаружили местные жители, которые жаловались на постоянный неприятный запах. Они сообщали, что на полигон свозят биологические и химические отходы, которые сжигали по ночам, а позже закапывали.

О сжигании частей человеческих тел и медотходов на полигоне заявили уральские экологи
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#Полигон#Вывоз мусора#Белоярский#Мусор#Здоровье
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