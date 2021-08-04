После жалоб на сжигание тел на уральском полигоне прокуратура требует его закрытия

В ходе проверки надзорными органами были установлены многочисленные нарушения порядка хранения отходов класса Б и В на участке приема, временного хранения отходов, нарушения по зонированию, факты приема на утилизацию биологических отходов с кровью. Об этом сообщили в Белоярской городской прокуратуре.
Во время проверки, которая прошла в июле 2021 года, специалисты не обнаружили на полигоне части человеческих тел.
В настоящее время в отношении должностных и юридических лиц возбуждены административные дела.
Отмечается, что медицинский полигон обнаружили местные жители, которые жаловались на постоянный неприятный запах. Они сообщали, что на полигон свозят биологические и химические отходы, которые сжигали по ночам, а позже закапывали.