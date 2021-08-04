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Рекламой интим-портала в центре Екатеринбурга заинтересовалось УФАС

4 августа 2021, 09:31
Фото: Яндекс.Карты
Законность рекламы интим-портала Екатеринбурга проверяет Свердловское УФАС. В ведомство поступили заявления сразу от нескольких местных жителей.

Баннеры и плакаты размещенных на стенах и автомобилях. Там запечатлена полуобнаженная девушка и написана провокационная фраза.

По мнению некоторых екатеринбуржцев, реклама слишком откровенная. Кроме того, она размещена в местах, где ее могут увидеть дети. Один из плакатов находится в квартале от школы № 7.

В Свердловское УФАС поступило несколько заявлений с жалобой на распространение ненадлежащей рекламы «Интим-портала Екатеринбурга», которые в настоящее время находятся в стадии рассмотрения, рассказали E1 в ведомстве.

По словам юристов, в случае признания рекламы недобросовестной, компании грозит штраф, для юридических лиц он составляет от 100 до 500 тысяч рублей.

Напомним, АО «Свердловсэнергосбыт» получил штраф в 50 тысяч рублей от УФАС за рекламу на квитанциях, которые получили в декабре 2020 года более миллиона челове.

За «неправильную» рекламу «Свердловэнергосбыт» получил штраф на 50 тысяч рублей
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#Реклама#Екатеринбург#Интим#ФАС#Общество
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