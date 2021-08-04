Смерть после прививки от COVID-19? Уральский эксперт рассказал о последствиях вакцины

У некоторых людей прививка совпадает со смертью из-за других болезней. Исходя из логического приёма «после того — не значит по причине того», прививка не является причиной смерти. После каждого летального исхода, который случился вскоре после вакцинации, организуется специальная комиссия. Она должна установить, есть ли связь между смертью и вакцинацией, пишет Е1.
Кроме того, эпидемиолог добавил, что есть риск усиления тромбов у РНК-вакцин.
Да, риск усиления тромбообразования у РНК-вакцин описан. Но это касается вакцины Pfizer, которой у нас нет. И производители разбираются, как им быть. Либо вносить в инструкцию дополнительные противопоказания, либо считать это допустимым явлением с одним случаем на несколько тысяч вакцинаций. Для России это не та ситуация. У нас векторная вакцина «Спутник», пептидная «ЭпиВакКорона» и цельновирионная вакцина «КовиВак»,отметил врач.
По мнению эпидемиолога, если после вакцинации действительно кто-то скончается, скрыть это будет сложно, поскольку каждый врач, который выявляет негативные последствия после прививки, отправляет их в систему. Также в отношении коронавируса на сайте «Госуслуги» каждый привитый имеет право заявить о недомогании любого рода после процедуры.
Напомним, недавно вице-губернатор Павел Креков рассказал, что у некоторых людей после вакцинации от коронавируса могут возникнуть аллергические реакции, а также может подняться температура. Кроме того, если привитый человек заболеет коронавирусом, течение болезни будет протекать легче, чем у непривитого.