Смерть после прививки от COVID-19? Уральский эксперт рассказал о последствиях вакцины

Да, риск усиления тромбообразования у РНК-вакцин описан. Но это касается вакцины Pfizer, которой у нас нет. И производители разбираются, как им быть. Либо вносить в инструкцию дополнительные противопоказания, либо считать это допустимым явлением с одним случаем на несколько тысяч вакцинаций. Для России это не та ситуация. У нас векторная вакцина «Спутник», пептидная «ЭпиВакКорона» и цельновирионная вакцина «КовиВак»,отметил врач.