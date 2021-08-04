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Свыше 5 млн незадекларированных рублей изъяли таможенники у пассажиров в «Кольцово»

4 августа 2021, 06:57
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
С начала 2021 года порядка 5,3 миллиона незадекларированных рублей изъяли кольцовские таможенники у пассажиров международных авиарейсов.

С момента возобновления международного сообщения сотрудниками таможенного поста возбуждено 37 дел об административном правонарушении по фактам недекларирования валюты (ст. 16.4 КоАП РФ), сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

В качестве предмета АП были изъяты наличные денежные средства, общая сумма которых в эквиваленте составила более 5 миллионов 350 тысяч рублей, сообщил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин.

В конце июля инспекторы таможенного поста выявили у семейной пары, летевшей в Турцию, незадекларированные денежные средства в сумме 1,9 миллионов рублей (свыше 25,7 тысячи долларов США), при этом обязательному таможенному декларированию подлежит сумма, превышающая 10 тысяч долларов на каждого члена семьи, уточнили в ведомстве.

Напомним, в начале июля уральские таможенники пресекли нелегальный ввоз в Россию 10 тонн китайских конфет. Они перевозились в грузовом отсеке автомобиля среди сушеного манго.

10 тонн китайских конфет изъято таможенниками на Урале
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