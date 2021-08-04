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Требовали 400 тысяч: лжеполицейские обвинили свердловчанина в изнасиловании девушки

4 августа 2021, 12:06
Фото: 1МI
В Екатеринбурге лжеполицейские инсценировали изнасилование девушки, «арестовали» жертву и стали вымогать с него 400 тысяч рублей.

В суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении преступной группы, которые хотели «заработать» денег со своего товарища в октябре 2020 года.

По версии следствия, мужчины отправили к знакомому неосведомленную о планах группы девушку, которую потом выдали за жертву изнасилования.

Позже на место ЧП прибыли лжеполицейские и заковали его в наручники. Потерпевший поверил в происходящее и передал «полицейским» деньги за своё освобождение. Об этом рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Злоумышленники возили жертву по банкам, чтобы тот брал кредиты. Однако в банке ему одобрили лишь 130 тысяч рублей. Тогда его заставили купить в рассрочку сотовый телефон за 60 тысяч и отдать им.

Позже мужчина понял, что его обманывают и обратился в полицию. Теперь предприимчивым знакомым грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в Екатеринбурге задержана банда, которая избивала и грабила мужчин. Злоумышленники знакомились на сайтах знакомств с пострадавшими и приглашали их к себе в квартиру под видом детей.

Банда екатеринбуржцев заманивала в квартиру мужчин под видом девушки и грабила их
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