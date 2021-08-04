"ВСМПО-АВИСМА" трудоустроила сотни подростков на летний период

Как сообщает aif.ru, центр занятости заключил с несовершеннолетними трехсторонние договоры и теперь занимается подбором для подростков подходящих вакансий. При этом детско-юношеский центр выступает на правах работодателя и выделяет для организации работы детей педагога-тьютора, а Корпорация ВСМПО-АВИСМА предоставляет подросткам подходящие для их возраста безопасные рабочие места и выделяет им заработную плату в размере 15 тысяч рублей за 21 неполную рабочую смену.