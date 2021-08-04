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"ВСМПО-АВИСМА" трудоустроила сотни подростков на летний период

4 августа 2021, 11:38
В Свердловской области благодаря усилиям корпорации ВСМПО-АВИСМА по программе летней занятости для подростков были трудоустроены свыше 200 школьников Верхней Салды. Они трудятся сокращенный рабочий день, занимаясь благоустройством социальных объектов предприятия.

Как сообщает aif.ru, центр занятости заключил с несовершеннолетними трехсторонние договоры и теперь занимается подбором для подростков подходящих вакансий. При этом детско-юношеский центр выступает на правах работодателя и выделяет для организации работы детей педагога-тьютора, а Корпорация ВСМПО-АВИСМА предоставляет подросткам подходящие для их возраста безопасные рабочие места и выделяет им заработную плату в размере 15 тысяч рублей за 21 неполную рабочую смену.

Директор по управлению персоналом ПАО “Корпорация ВСМПО-АВИСМА” Максим Глотов отмечает, что такая практика предоставления рабочих мест школьникам существует достаточно давно, а в текущем году количество несовершеннолетних работников возросло в 7 раз. Он подчеркивает, что благодаря полученному в рамках стажировки опыту подростки в будущем смогут войти в рабочий коллектив корпорации на постоянной основе.

Глотов отмечает, что завод не только дает молодому поколению возможность заработать первые деньги, но и воспитывает в подростках стремление поддерживать чистоту на улицах города, уважать труд других людей и выполнять взятые на себя обязательства.

Также стоит отметить, что в Верхней Салде организован и молодежный инженерный акселератор “Мастерская: Салда 2.0”. Данная инициатива была запущена благодаря участию благотворительного фонда “Эмпатия” Михаила Шелкова. Поучаствовать в данном проекте могут учащиеся школ в возрасте 14-16 лет. Они могут воплотить авторские идеи по благоустройству территории города. По итогам данного конкурса обладателями грантов фонда станут три лучших проекта.

#Общество
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