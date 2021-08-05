4 тысячи тонн контрафактных и немаркированных товаров выявлено таможенниками на Урале

В общей сложности за 6 месяцев 2021 года мобильные группы Уральского таможенного управления проверили 2,4 тысячи транспортных средств, 44 тысячи тонн товары и выявили нарушения в отношении 4 тысяч тонн товаров. В последствие было возбуждено 134 дела об административном правонарушении и одно уголовное дел.