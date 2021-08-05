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4 тысячи тонн контрафактных и немаркированных товаров выявлено таможенниками на Урале

5 августа 2021, 05:30
Фото: 1МI
Свыше 130 административных и 1 уголовное дело были возбуждены уральскими таможенниками в первом полугодии 2021 года за нарушения в отношении почти 4 тысяч тонн товаров, ввозимых в страну.

В общей сложности за 6 месяцев 2021 года мобильные группы Уральского таможенного управления проверили 2,4 тысячи транспортных средств, 44 тысячи тонн товары и выявили нарушения в отношении 4 тысяч тонн товаров. В последствие было возбуждено 134 дела об административном правонарушении и одно уголовное дел.

Мобильные группы предотвратили ввоз из Казахстана более 28 тысяч единиц контрафактной продукции и ущерб правообладателям на сумму 149 миллионов рублей. Кроме того, уральские таможенники выявили более 53 тысяч единиц немаркированной продукции, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

По данным ведомства, чаще всего без необходимой маркировки в Россию пытаются ввозить парфюмерию (изъято 27 тысяч единиц), товары легкой промышленности (23 тысячи) и табачную продукцию (3,5 тысячи пачек сигарет).

Напомним, с начала 2021 года порядка 5,3 миллиона незадекларированных рублей изъяли таможенники у пассажиров международных авиарейсов в «Кольцово». По фактам недекларирования валюты было возбуждено 37 дел об административном правонарушении.

Свыше 5 млн незадекларированных рублей изъяли таможенники у пассажиров в «Кольцово»
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