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550 тысяч рублей заплатил банк «Русский стандарт» за навязчивые звонки

5 августа 2021, 11:25
Фото: 1МI
За рекламные звонки абонентам Свердловской области банк «Русский стандарт» заплатил 550 тысяч рублей штрафа.

Соответствующее решение приняло управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Все звонки поступали абонентам без их согласия. Позже сотрудник ФАС установили, что банк вел рекламу без согласия абонентов и в других регионах России.

В «Русском стандарте» заявили, что все рекламные звонки были сделаны по ошибке. Так как номера абонентов, не согласившихся на рекламу, попали в базу данных по ошибке.

Напомним, за звонок с рекламным предложением абоненту из Свердловской области «Альфа-банк» заплатил 350 тысяч рублей штрафа. Действия организации были оценены как информационное насилие.

За информационное насилие над уральцем «Альфа-банк» заплатил 350 тысяч штрафа
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#Русский стандарт#Штраф#Реклама#Свердловская область#Звонки#Банк#ФАС#Экономика
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