TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Бизнес-омбудсмен Минеева проведет бизнес-завтрак в Москве

5 августа 2021, 14:09
Фото: фрагмент видео
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева организовывает бизнес-завтрак. Мероприятие состоится 11 августа.

В 2020 году встречи подобного формата уже проводили. Они показали себя эффективными. Поэтому аппарат московского бизнес-омбудсмена принял решение повторять такие мероприятия, но уже с большим размахом. В первом в 2021 году запланированном завтраке примут участие более 70 человек. Об этом пишет gorod55.ru.

Столичный бизнес сможет обсудить важные вопросы предпринимательской деятельности с представителями профильных ведомств государства в неформальной обстановке.

Тема первой встречи звучит как «Бизнес во время пандемии: новая реальность». В пресс-службе Минеевой уточнили, что всего же будут подготовлены и проведены пять встреч.

По словам московского уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве, основной целью мероприятия будет развитие и помощь бизнесу столицы Российской Федерации путем живого обмена опытом, кейсами и предложениями по важным направлениям.

В ходе переговоров гости бизнес-завтрака собираются поднять несколько интересных вопросов. К примеру, какие меры помощи от властей на самом деле оказались эффективными в период эпидемии новой коронавирусной инфекции, а какие стали бесполезными? Изменил ли локдаун бизнес-ландшафт Москвы? И если изменил, то как? Кроме того, участники мероприятия обсудят проблему банкротств, разорений, закрытий, а также истории взлетов и падений в эпоху COVID-19.

На завтрак соберутся предприниматели, отраслевые объединения бизнесменов и профильные органы госвласти.

Гости должны вместе выработать конструктивные решения по каждому пункту обсуждения. Помимо этого, любому делегату в неформальной обстановке можно будет задавать вопросы, обсуждать инициативы и идеи.

Модератором встречи выступит вице-президент «Опоры России», глава дирекции GR ПАО “Сбербанк”, член совета директоров АО «Корпорация МСП», общественный уполномоченный по взаимодействию с отраслевыми объединениями Андрей Шаров. Бизнес-завтрак состоится в Forest Hall на Песочной аллее, 7А, в Москве. Ссылка, чтобы зарегистрироваться: https://clck.ru/WasZC

Как выяснилось, количество обращений предпринимателей к столичному бизнес-омбудсмену составило 1 100 по итогам первой половины текущего года. Данные цифры выше показателей аналогичного периода минувшего года на 10%.

Авторы приведенной выше статистики не учли 2 500 обращений, которые имеют связь не с вопросами, требующими реагирования, а с предложениями по мерам поддержки из-за эпидемии коронавируса.

Минеева подчеркнула, что в ближайшем будущем часть идей (около 60) представят в рамках ежегодного доклада мэру Москвы Сергею Собянину. Московский уполномоченный по защите прав бизнесменов сообщила, что все инициативы уже предварительно согласовали с сообществом предпринимателей и государственными органами столицы России.

#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25