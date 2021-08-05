Бизнес-омбудсмен Минеева проведет бизнес-завтрак в Москве

В ходе переговоров гости бизнес-завтрака собираются поднять несколько интересных вопросов. К примеру, какие меры помощи от властей на самом деле оказались эффективными в период эпидемии новой коронавирусной инфекции, а какие стали бесполезными? Изменил ли локдаун бизнес-ландшафт Москвы? И если изменил, то как? Кроме того, участники мероприятия обсудят проблему банкротств, разорений, закрытий, а также истории взлетов и падений в эпоху COVID-19.