Brand Finance назвал Сбер наиболее дорогим российским брендом

Старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин отметил, что бренд Сбера представляет собой актив, благодаря которому развиваются новые сервисы и продукты экосистемы. В результате брендинга они становятся более надежными и технологичными, что привлекает клиентов и повышает их лояльность.