TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Две колонии в Нижнем Тагиле предложено перенести за пределы города

5 августа 2021, 07:05
Фото: 1МI
Вынести исправительные учреждения за пределы Нижнего Тагила предлагает начальник городского отдела полиции полковник Ибрагим Абдулкадыров. Свою точку зрения по этому вопросу он озвучил на встрече со СМИ, которая прошла сегодня, 5 августа.

Речь идет о колонии № 5, где отбывают наказание за распространение наркотических и психотропных веществ, а также о лечебно-исправительном учреждении № 51, чьи заключенные болеют туберкулезом и пневмониями, но имеют возможность выезжать в город.

Они находятся среди нас, и «на лбу у них не написано», поэтому мы не можем знать, заразная ли у них болезнь. Эти учреждения должны быть далеко — в Тайге, Сибири. Я буду продолжать ставить этот вопрос на всех уровнях, рассказал TagilCity.ru начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров.

Напомним, о серьезном снижении преступности по всем направлениям, наблюдающимся в Тагиле в 2021 году, сообщил начальник полиции Нижнего Тагила. Он отметил, что в борьбе с уличными преступлениями помогает система «Безопасный город».

Ибрагим Абдулкадыров: «Преступность снизилась в Нижнем Тагиле»
Узнать подробнее

Материалы по теме
Двое тагильчан сутки пытали соседа ради денегУгнавшие автомобиль мужчины в Нижнем Тагиле попали на видеоЗа нападение на полицейского в отделении тагильчанину грозит до 5 лет тюрьмы
#Колонии#Полиция#Нижний Тагил#Общество#Исправительные колонии#Эксклюзив
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25