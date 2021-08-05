Две колонии в Нижнем Тагиле предложено перенести за пределы города

Они находятся среди нас, и «на лбу у них не написано», поэтому мы не можем знать, заразная ли у них болезнь. Эти учреждения должны быть далеко — в Тайге, Сибири. Я буду продолжать ставить этот вопрос на всех уровнях, рассказал TagilCity.ru начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров.