ГУФСИН не собирается переносить исправительные колонии из Нижнего Тагила

По его словам, некоторые колонии в Свердловской области действительно попадают под сокращение. Причиной этому становятся пришедшие в негодность помещения ИК и большая удаленность колоний от населенных пунктов. Исправительные учреждения Нижнего Тагила ни под один из критериев не попадают.