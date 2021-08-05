Ибрагим Абдулкадыров: «Нижний Тагил — один из самых безопасных городов»

У нас непростой год, но я помню, что было 15 и 10 лет назад. Сейчас Нижний Тагил — один из самых безопасных городов, несмотря на то, что в городе действует несколько спецучреждений, заявил на пресс-конференции, прошедшей 5 августа 2021 года, начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров.