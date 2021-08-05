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Ибрагим Абдулкадыров: «Нижний Тагил — один из самых безопасных городов»

5 августа 2021, 07:36
Фото: TagilCity.ru
Одним из самых безопасных городов назвал Нижний Тагил начальник городского отдела полиции Ибрагим Абдулкадыров.

Большая заслуга в этом, по мнению руководителя отдела полиции Нижнего Тагила, принадлежит грамотным и профессиональным следователям. Также на сокращение количества преступлений повлиял контроль с помощью системы «Безопасный город».

У нас непростой год, но я помню, что было 15 и 10 лет назад. Сейчас Нижний Тагил — один из самых безопасных городов, несмотря на то, что в городе действует несколько спецучреждений, заявил на пресс-конференции, прошедшей 5 августа 2021 года, начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров.

Напомним, вынести два исправительных учреждения за пределы Нижнего Тагила — ИК № 5 и ФКУ ЛИУ-51 предлагает начальник городского отдела полиции полковник Ибрагим Абдулкадыров. По мнению стража порядка, эти учреждения должны находиться далеко — в Тайге или Сибири.

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#Безопасность#Полиция#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив
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