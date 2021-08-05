Имущество обанкротившегося банка «Нейва» будет выставлено на торги

Информацию о возможной реализации имущества банка «Нейва», который 16 апреля лишился лицензии, опубликовало Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Реализация имущества начнется не ранее двух месяцев. Для автотранспортных средств — не ранее одного месяца, сообщает АСВ, проводившее ревизию.
В общей сложности имущество «Нейвы» оценивается в 250 миллионов рублей. Самое дорогое имущество — здание центрального офиса на улице Чапаева в Екатеринбурге.
Кроме того, банк может продать и свои офисы в Новоуральске и Верхней Пышме, а также три иномарки.
Напомним, 667 вкладчиков банка подали заявки на включение в реестр кредиторов. В общей сложности сумма требований составляет 1,9 миллиарда рублей. 17 июня 2021 года арбитражный суд Свердловской области разрешил принудительную ликвидацию банка «Нейва» по иску ЦБ РФ.