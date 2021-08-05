TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Mercedes-Benz S 500 арестован за долги в 5 миллионов у жителя Екатеринбурга

5 августа 2021, 06:09
Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Свердловской области
За долг более 5 миллионов рублей у екатеринбуржца арестовали Mercedes-Benz судебные приставы. Автомобиль изъят и передан на хранение взыскателю.

Исполнительное производство о взыскании кредитных платежей в размере более 5 миллионов рублей в пользу кредитной организации возбуждено в отношении жителя Екатеринбурга судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП России по Свердловской области.

В результате комплекса разыскных мероприятий, проведенных судебными приставами, удалось получить информацию о местонахождении залогового имущества — автомобиля марки Mercedes-Benz S 500, сообщает пресс-служба регионального ГУ ФССП.

В итоге машина была изъята и передачна на ответственное хранение взыскателю.

Напомним, за долг в более 10 миллионов рублей по кредитным обязательствам судебные приставы арестовали Hummer жителя Нижнего Тагила. Мужчина долгое время укрывался от выплаты долгов, и в итоге в отношении него было составлено исполнительное производство судебным приставом-исполнителем.

Hummer за долги по кредиту арестован у жителя Нижнего Тагила
Узнать подробнее

Материалы по теме
Audi A4 изъяли приставы у екатеринбурженки за долг по кредиту в 640 тысячBMW за долги по алиментам отдали приставы супруге должника в ЕкатеринбургеХитроумно: должник спрятал свой автомобиль от приставов у здания ФССП
#Судебные приставы#Екатеринбург#Долги#ФССП#Приставы#Автомобиль#Арест#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25