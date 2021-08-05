Mercedes-Benz S 500 арестован за долги в 5 миллионов у жителя Екатеринбурга

Напомним, за долг в более 10 миллионов рублей по кредитным обязательствам судебные приставы арестовали Hummer жителя Нижнего Тагила. Мужчина долгое время укрывался от выплаты долгов, и в итоге в отношении него было составлено исполнительное производство судебным приставом-исполнителем.