Признать незаконными обыски в квартире требует экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков

В постановлении суда указано, что следователь, который возглавлял оперативные мероприятия, объяснил причины обыска обстоятельствами, не требующих промедлений. Дома у Пьянкова находились вещественные доказательства по возбуждённым в отношении него уголовным делам, пишет 66.ру.
По словам следователя, в результате задержки могла произойти утрата доказательств. Кроме того, согласно УПК РФ, в подобных обстоятельствах можно проводить обыски без санкции суда.
Свердловский областной суд признал проведение обыска законным и отказал представителям Пьянкова в удовлетворении жалобы.
Напомним, 10 июня 2021 года Пьянкову было предъявлено обвинение в хищении 1,5 миллиарда рублей по 15 эпизодам. Вскоре он был отпущен из Следственного комитета без подписки о невыезде.