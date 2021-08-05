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Рост цен на кофе в Свердловской области зафиксировал Росстат

5 августа 2021, 10:05
Фото: 1МI
Росстат отметил, что в Свердловской области стали увеличиваться цены на растворимый и натуральный кофе.

Поставщики кофе предупредили сетевые супермаркет об увеличении цен в августе, объяснив его резким подорожанием сырья в связи с проблемами с урожаем кофейных зёрен, пишет Ура.ру.

Стоимость кофе в регионе во втором квартале 2021 года по сравнению с первым выросла на 3,78%, сообщил Росстат.

Подорожание кофейных зёрен также отразится на сегменте кофе навынос. По словам директора компании «Botanica coffee» Игоря Дятлова, есть вероятность, что небольшие торговые организации, которые ранее пользовались успехом из-за низких цен, навсегда покинут рынок.

Напомним, в конце июля по подсчётам Росстата в Свердловской области снизились цены на картофель, морковь, помидоры и огурцы.

Падение цен на картофель, морковь и огурцы с помидорами зафиксировал Росстат
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#Экономика#Цены#Кофе#Росстат#Свердловская область#Подорожание
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