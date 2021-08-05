Съемки фильма с Михаилом Боярским и Андреем Рожковым пройдут под Нижним Тагилом

В фильме будет сниматься Михаил Боярский, Андрей Рожков, в общем, целый пул замечательных российских актеров. Конечно, там есть своя сюжетная линия, но для нас это все однозначно про туризм. Мы очень гордимся тем, что для съемок была выбрана территория нашего туркластера, ведь нам есть что показать стране и даже миру, рассказал TagilCity.ru генеральный директор АНО «УК ТРК «Гора Белая» Леонид Гункевич.