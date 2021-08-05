Участники онлайн-тренировки из десяти городов России установили мировой рекорд

Стоит отметить, что для попадания в Книгу рекордов Гиннесса мероприятие должно собрать не менее пятисот участников, а его продолжительность составлять не меньше тридцати минут и не больше четырех часов без перерыва. При этом участникам необходимо отправлять фотографии в спортивной форме, созданные по конкретным критериям и строго в момент проведения тренировки, на протяжении которой на мобильном устройстве должны быть включена камера.