Высокая пожарная опасность сохранится местами в Свердловской области

Пожарная опасность достигает 4 класса горимости леса по региональной шкале, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».
Характер действия и проявления поражающего фактора — тепловой удар, пламя, нагрев тепловым потоком, а также помутнение воздуха и опасные дымы.
Чтобы не допустить возникновение ЧП, жителям Свердловской области рекомендуется соблюдать правила противопожарной безопасности и осторожно обращаться с огнеопасными предметами.
Напомним, экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» о высокой пожарной опасности в Свердловской области было объявлено на 3–5 августа 2021 года.