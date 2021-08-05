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Высокая пожарная опасность сохранится местами в Свердловской области

5 августа 2021, 08:09
Фото: 1МI
Экстренное предупреждение о сохранении высокой пожарной опасности в некоторых районах Свердловской области объявлено на 6-9 августа 2021 года.

Пожарная опасность достигает 4 класса горимости леса по региональной шкале, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

Характер действия и проявления поражающего фактора — тепловой удар, пламя, нагрев тепловым потоком, а также помутнение воздуха и опасные дымы.

Чтобы не допустить возникновение ЧП, жителям Свердловской области рекомендуется соблюдать правила противопожарной безопасности и осторожно обращаться с огнеопасными предметами.

Напомним, экстренное предупреждение ФГБУ «Уральское УГМС» о высокой пожарной опасности в Свердловской области было объявлено на 3–5 августа 2021 года.

Из-за высокой пожарной опасности экстренное предупреждение объявлено на Среднем Урале
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#Экстренное предупреждение#Пожары в Свердловской области#Свердловская область#Опасность#Происшествия
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