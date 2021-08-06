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Бастрыкин взял на контроль дело прыгнувшей с балкона с ребенком екатеринбурженки

6 августа 2021, 16:50
Фото: 1MI
На личный контроль взял дело жительницы Екатеринбурга, которая спрыгнула с балкона с двухлетним ребенком на руках, глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Он поручил руководителю свердловского ведомства Михаилу Богинскому сделать доклад о расследовании уголовного дела, сообщает федеральное ведомство.

В рамках расследования должны быть установлены причины произошедшей ситуации.

Напомним, происшествие случилось 4 августа. 30-летняя женщина позвонила в полицию и заявила, что ее избивает муж. Когда полицейские приехали женщина закрылась с ребенком на балконе, взяла его на руки. Через некоторое время она спрыгнула. Теперь мать обвиняется в покушении на убийство, а также ее планируется проверить на вменяемость. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Выпрыгнувшую с 2-летним ребенком с балкона екатеринбурженку проверят на вменяемость
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#Дети#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Новости УрФО#Общество#Происшествия
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