Бастрыкин взял на контроль дело прыгнувшей с балкона с ребенком екатеринбурженки

Напомним, происшествие случилось 4 августа. 30-летняя женщина позвонила в полицию и заявила, что ее избивает муж. Когда полицейские приехали женщина закрылась с ребенком на балконе, взяла его на руки. Через некоторое время она спрыгнула. Теперь мать обвиняется в покушении на убийство, а также ее планируется проверить на вменяемость. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.