TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Евгений Куйвашев рассказал о новых зонах для велосипедистов в Нижнем Тагиле

6 августа 2021, 16:56
Фото: 1МI
Интересы велосипедистов будут учтены при проектировании в городе дорожной инфраструктуры, заверил тагильчан Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Отвечая на вопросы жителей Нижнего Тагила в социальных сетях, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал дефицит велодорожек для любителей велосипедной езды.

Сегодня характерна проблема инфраструктуры для велосипедов, самокатов, гироскутеров практически во всех крупных городах. В последние годы эти виды транспорта получили бурное развитие, а при строительстве дорог в прошлом это не было предусмотрено и учтено,пояснил тагильчанам Евгений Куйвашев.

По словам Евгения Куйвашева, быстро адаптировать дороги в современных условиях с учетом интересов велосипедистов не получается. Тем не менее, при проектировании новых объектов дорожной инфраструктуры уже стараются и вносят в проекты велодорожки. В качестве примера губернатор Свердловской области привел дорогу от ТЦ «Лента» к новому мосту в Нижнем Тагиле, где будет оборудована велосипедная дорожка. Так же в парке на Пихтовых горах будет выделена зона для велосипедистов.

Евгений Куйвашев отметил, что на государственном уровне сейчас разрабатываются изменения в правилах дорожного движения для самокатов и моноколес. В изменениях предусмотрено, что владельцам мощных электросамокатов будет запрещено передвигаться по тротуарам.

Материалы по теме
Количество краж самокатов и велосипедов увеличилось в мае в Нижнем ТагилеМассовые проверки самокатчиков организовали в ГИБДД ЕкатеринбургаСамокаты опаснее велосипедов считают жители Свердловской области
#Велосипедисты#Евгений Куйвашев#Дороги#Нижний Тагил#Инфраструктура#Транспорт
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25