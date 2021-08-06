Евгений Куйвашев рассказал о новых зонах для велосипедистов в Нижнем Тагиле

Отвечая на вопросы жителей Нижнего Тагила в социальных сетях, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал дефицит велодорожек для любителей велосипедной езды.
Сегодня характерна проблема инфраструктуры для велосипедов, самокатов, гироскутеров практически во всех крупных городах. В последние годы эти виды транспорта получили бурное развитие, а при строительстве дорог в прошлом это не было предусмотрено и учтено,пояснил тагильчанам Евгений Куйвашев.
По словам Евгения Куйвашева, быстро адаптировать дороги в современных условиях с учетом интересов велосипедистов не получается. Тем не менее, при проектировании новых объектов дорожной инфраструктуры уже стараются и вносят в проекты велодорожки. В качестве примера губернатор Свердловской области привел дорогу от ТЦ «Лента» к новому мосту в Нижнем Тагиле, где будет оборудована велосипедная дорожка. Так же в парке на Пихтовых горах будет выделена зона для велосипедистов.
Евгений Куйвашев отметил, что на государственном уровне сейчас разрабатываются изменения в правилах дорожного движения для самокатов и моноколес. В изменениях предусмотрено, что владельцам мощных электросамокатов будет запрещено передвигаться по тротуарам.