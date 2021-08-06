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Из-за гроз и ветра штормовое предупреждение продлено в Свердловской области

6 августа 2021, 09:45
Фото: pixabay.com
Штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий продлено на Среднем Урале на 6–7 августа.

По данным метеорологических служб, 6 и 7 августа в Свердловсой области ожидаются сильные ливни и грозы, сопровождающиеся порывами ветра до 20 метров в секунду.

В связи с этим в региональном МЧС продлили штормовое предупреждение и порекомендовали жителям ограничить выход на улицу без необходимости и отложить дальние поездки на личном транспорте и походы на природу.

Из-за неблагоприятных погодных условий прогнозируются аварийные ситуации на объектах ТЭК и ЖКХ, возможные порывы линий электропередач и нарушения в работе базовых станций сотовой связи.

В предстоящие выходные — 7 и 8 августа — в Свердловской области, по данным синоптиков, будет прохладно. Дневные температуры установятся на отметке +20 градусов.

Напомним, на три уральских региона — Свердловскую и Тюменскую область, а также Пермский край надвигается торнадо, который бушует сейчас в Поволожье. Холодный фронт уже пришел на Средний Урал, сменив 30-градусную жару.

Торнадо надвигается на Свердловскую область и еще два региона Урала
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#Штормовое предупреждение#Свердловская область#Погода#Ветер#Гроза#Здоровье
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