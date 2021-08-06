Из-за гроз и ветра штормовое предупреждение продлено в Свердловской области

По данным метеорологических служб, 6 и 7 августа в Свердловсой области ожидаются сильные ливни и грозы, сопровождающиеся порывами ветра до 20 метров в секунду.
В связи с этим в региональном МЧС продлили штормовое предупреждение и порекомендовали жителям ограничить выход на улицу без необходимости и отложить дальние поездки на личном транспорте и походы на природу.
Из-за неблагоприятных погодных условий прогнозируются аварийные ситуации на объектах ТЭК и ЖКХ, возможные порывы линий электропередач и нарушения в работе базовых станций сотовой связи.
В предстоящие выходные — 7 и 8 августа — в Свердловской области, по данным синоптиков, будет прохладно. Дневные температуры установятся на отметке +20 градусов.
Напомним, на три уральских региона — Свердловскую и Тюменскую область, а также Пермский край надвигается торнадо, который бушует сейчас в Поволожье. Холодный фронт уже пришел на Средний Урал, сменив 30-градусную жару.