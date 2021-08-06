TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Конкурс на лучшего руководителя сельхозпредприятия объявлен на Урале

6 августа 2021, 14:30
Фото: 1МI
Свердловские руководители сельхозпредприятий примут участие в конкурсе за звание «Лучшего». Соответствующий приказ подписал министр агропромкомплекса и потребительского рынка Артём Бахтерев.

Данное мероприятие проводится с целью повысить уровень профессионального мастерства среди руководителей сельхозпредприятий.

Принять участие и подать заявку может любой желающий, проработавший в данной области не менее трёх лет. Комиссии предстоит оценить рентабельность предприятия, внедрение в нём современных технологий и многое другое.

Конкурс пройдет в два этапа: первый будет на уровне территории, а второй – областной.

Самый лучший руководитель будет награжден Благодарственным письмом Губернатора Свердловской области.

Напомним, 21 человек вновь поборются за пост министра цифрового развития и связи в Свердловской области. Имя главы ведомства смогут назвать не раньше 26 августа.

21 человек поборются за пост главы минцифры в Свердловской области
Узнать подробнее

Материалы по теме
Ежегодный смотр-конкурс для садоводов начался в Нижнем ТагилеПермская целлюлозно-бумажная компания наградила победительницу конкурса «Эко-шеврон» Открытый конкурс по отбору УК для трех многоквартирных домов пройдет в Нижнем Тагиле
#Сельское хозяйство#Свердловская область#Руководитель#Конкурс#Здоровье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25