На тульский пряник подменил телефон в посылке проводник поезда в Екатеринбурге

Проводник выбирал посылки одного популярного интернет-магазина. На этикетках отправитель прописывал, что содержится внутри. Подозреваемый находил интересные отправления и забирал их содержимое. Взамен, чтобы пропажа не была заметна, он клал продукты, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по УрФО.