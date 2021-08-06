На тульский пряник подменил телефон в посылке проводник поезда в Екатеринбурге

Проводник выбирал посылки одного популярного интернет-магазина. На этикетках отправитель прописывал, что содержится внутри. Подозреваемый находил интересные отправления и забирал их содержимое. Взамен, чтобы пропажа не была заметна, он клал продукты, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по УрФО.
Всего выявлено 4 эпизода. Общий ущерб составил более 70 тысяч рублей. Все похищенное было изъято, а в отношении проводника возбуждено уголовное дело за кражу.
Напомним, в начале августа 2021 года 40-летний мужчина украл в поезде «Москва Владивосток» телефон у жителя Нижнего Тагила. Все произошло, пока пострадавший спал.