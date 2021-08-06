На жалобы тагильчан на работу общественного транспорта ответил Владислав Пинаев

Все считают, что в городе эпидобстановка совершенно нормальная и что заболеваемости нет, а в больницах мест полно. На самом деле, все не так. Замкнутый круг, понимаете? Все говорят, что не ходят маршрутки, но одновременно все ездят без масок, передавая друг другу вирус, и тем самым уменьшая количество работающих на маршрутах водителей, рассказал мэр в прямом эфире «Экорадио».