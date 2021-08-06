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На жалобы тагильчан на работу общественного транспорта ответил Владислав Пинаев

6 августа 2021, 03:34
Фото: 1МI
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев прокомментировал жалобы горожан на работу общественного транспорта.

Кадровый дефицит водителей, а также рост заболеваемости коронавирусом глава Нижнего Тагила назвал основными причинами некачественной работы перевозчиков.

Все считают, что в городе эпидобстановка совершенно нормальная и что заболеваемости нет, а в больницах мест полно. На самом деле, все не так. Замкнутый круг, понимаете? Все говорят, что не ходят маршрутки, но одновременно все ездят без масок, передавая друг другу вирус, и тем самым уменьшая количество работающих на маршрутах водителей, рассказал мэр в прямом эфире «Экорадио».

Пинаев отметил, что ситуация с общественным транспортом непростая и он держит ее под личным контролем. Водителей не хватает даже для новых автобусов, которые были закуплены администрацией в 2020 году.

Также глава города сообщил, что в ближайшем будущем произойдет повышение платы за проезд на общественном транспорте. Совещание по этому вопросу с руководителями компаний пройдет на следующей неделе.

Если удастся обосновать рост тарифа, то, конечно, он вырастет, но не думаю, что больше, чем на два рубля, отметил Пинаев.

Напомним, 50% льготу по транспортному налогу вводит правительство Свердловской области за использование экологичного транспорта. Изменения коснутся организаций, которые занимаются международными автомобильными перевозками.

За использование экологичного транспорта свердловские перевозчики получат льготы
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#Владислав Пинаев#Общественный транспорт#Жалобы#Маршрутки#Автобусы#Жители#Нижний Тагил#Транспорт
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