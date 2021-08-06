Оргия на площади и новый мост через реку. Итоги дня в Свердловской области

Найдены двое мужчин, которые 4 августа прилюдно занялись оральным сексом на Привокзальной площади Нижнего Тагила. Один из них — 44-летний уроженец Качканара, который проживает в реабилитационном центре Нижнего Тагила. Раньше мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Вторым любителем сексуальных утех оказался 35-летний ранее не судимый местный житель. Оба рассказали, что находились в этот момент в состоянии алкогольного опьянения. Мужчинам предъявлено обвинение в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП), дело передано в Тагилстроевский районный суд.
Выпрыгнувшую с балкона с двухлетним ребенком на руках екатеринбурженку проверят на вменяемость. В отношении нее возбуждено уголовное дело за покушение на убийство, ей грозит до 15 лет лишения свободы. Звонок от 30-летней женщины поступил в полицию 4 августа, он жаловалась на побои мужа. Стражи правопорядка приехали на вызов, однако она закрылась на балконе вместе с ребенком, а затем спрыгнула.
Разработать проект нового моста через реку Кушва в Нижнем Тагиле поручил мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Конструкция на улице Менделеева была построена 15 лет назад как временная, но стоит до сих пор. Жители жалуются, что во время дождей или схода снега вся вода идет на мост. Кроме того, он не оборудован для маломобильных групп граждан.
Здание бывшей гостиницы «Мадрид» в Екатеринбурге, памятник архитектуры, предложил передать в собственность Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев. Оно построено в 30-х годах прошлого века. Многие годы помещение заброшено, инвесторов для реконструкции найти не удается. Глава региона уже заручился поддержкой уральского филиала Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры.