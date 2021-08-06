TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Похитить шубы из магазина с помощью перцового баллончика пытался уралец

6 августа 2021, 07:59
Фото: pixabay.com
Похитить шубы из магазина Екатеринбурга пытался житель Дегтярска с помощью перцового баллончика. Однако он был задержан Росгвардией.

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Свердловской области патрулировали территорию. Им поступило сообщение от оперативного дежурного о том, что на улице Свердлова в магазине меховых изделий мужчина пытался похитить товар. Он распылил перцовый баллончик, схватил несколько шуб и попытался скрыться, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Однако грабеж не удался, прибывшие силовики задержали свердловчанина. Им оказался 23-летний безработный житель Дегтярска. Мужчина был доставлен в полицию, по факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Напомним, в августе 2020 года был обокраден магазин меховых изделий Elena Furs в Нижнем Тагиле. Предварительный ущерб составил 22 миллиона рублей: было похищено 110 шуб, а также сейф с 800 тысячами рублей.

В Нижнем Тагиле из магазина Elena Furs украли более сотни шуб и сейф
Узнать подробнее

Материалы по теме
Мужчина через балкон забрался в квартиру и пытался похитить деньги в Нижнем ТагилеТрое мужчин похитили 72 тонны чугунных труб в Нижнем ТагилеАдминистратор «Пятерочки» похитил из кассы 400 тысяч рублей в Екатеринбурге
#Екатеринбург#Дегтярск#Грабеж#Свердловская область#Полиция#Росгвардия#Шубы#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25