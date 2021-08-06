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После ночной грозы несколько районов Екатеринбурга остались без электричества

6 августа 2021, 03:51
Фото: pixabay.com
В ночь на 6 августа столицу Среднего Урала накрыла гроза, последствия которой приходится устранять энергетикам. Из-за попавших в дома молний, электричество отключилось в нескольких районах города.

Последствия непогоды, обрушившейся на Екатеринбург и пригород, сейчас ликвидируют энергетики. Часть домов в различных районах столицы Среднего Урала осталась без «света» из-за прямых попаданий молний.

По данным «Россетей Урала», нарушения электроснабжения наблюдаются на Вторчермете и на Уктусе, а также в районе улицы Машинная.

Если говорить о пригородах, то речь идет о населенных пунктах Белоярского и Сысертского городских округов, рассказала директор по связям с общественностью «Россети Урал» Наталья Балдова Е1.

Аварийные службы работали всю ночь и до сих пор продолжают ремонтные работы, постепенно возвращая электричество в дома жителей.

Экстренное предупреждение объявлено в Свердловской области из-за гроз и града
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Напомним, экстренное предупреждение объявлено в Свердловской области на пятницу 6 августа. По данным синоптиков, в регионе ожидаются ливни, град и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

#Молния#Екатеринбург#Электричество#Гроза#Новости УрФО#Происшествия
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