После столкновения с лошадью в ДТП под Нижний Тагилом пострадали два человека

Водитель был трезвым, имеет стаж вождения 11 лет. Ранее к административной ответственности не привлекался. Он пояснил, что увидел животное только после столкновения. В автомобиле находилась семья из пяти человек. Они отправлялись в отпуск на море, в Нижнем Тагиле были проездом.