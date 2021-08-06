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Posted 6 августа 2021, 08:33

Published 6 августа 2021, 08:33

Modified 29 ноября, 18:20

Updated 29 ноября, 18:20

После столкновения с лошадью в ДТП под Нижний Тагилом пострадали два человека

6 августа 2021, 08:33
Причиной ДТП под Нижним Тагилом, в котором пострадали два человека, в том числе ребенок, стало столкновение с лошадью, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Авария произошла около 3 часов ночи на 133 километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Форд Фокус», 1985 года рождения, допустил наезд на лошадь. В результате иномарка получила значительные механические повреждения, два человека были госпитализированы. 33-летняя женщина получила ссадины и отпущена домой, а 9-летний мальчик оставлен в больнице с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Водитель был трезвым, имеет стаж вождения 11 лет. Ранее к административной ответственности не привлекался. Он пояснил, что увидел животное только после столкновения. В автомобиле находилась семья из пяти человек. Они отправлялись в отпуск на море, в Нижнем Тагиле были проездом.

Сейчас полиция выясняет кому принадлежала лошадь и как она оказалась ночью на дороге.

Напомним, на трассе Нижний Тагил — Верхняя Салда произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей опрокинулся в кювет. Очевидцы сообщили, что пострадавшие были госпитализированы.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#ГИБДД#Лошадь#Трасса
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