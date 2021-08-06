Прокуратура обжаловала досрочное освобождение фотографа-убийцы Лошагина

Чкаловский суд Екатеринбурга освободил Лошагина от дальнейшего отбывания наказания на срок 2 года 4 месяца 29 дней. Однако прокуратура подала апелляцию в Свердловский областной суд.
В документе указано, что в суде первой инстанции не были в полной мере учтены обстоятельства, которые повлияли на решение. В прокуратуре считают, что Лошагин, несмотря на положительную характеристику, не предпринял мер по заглаживанию вины перед потерпевшими. Он не утратил общественной опасности и должен оставаться в колонии.
Напомним, тагильчанка Юлия Прокопьева пропала в 2013 году, а затем ее тело было найдено в лесу. Вина ее супруга, Дмитрия Лошагина, была доказана, в ходе ссоры он нанёс ей телесные повреждения, несовместимые с жизнью, а затем вывез труп в лесополосу и поджёг его.