Прокуратура обжаловала досрочное освобождение фотографа-убийцы Лошагина

В документе указано, что в суде первой инстанции не были в полной мере учтены обстоятельства, которые повлияли на решение. В прокуратуре считают, что Лошагин, несмотря на положительную характеристику, не предпринял мер по заглаживанию вины перед потерпевшими. Он не утратил общественной опасности и должен оставаться в колонии.