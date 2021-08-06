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Прокуратура обжаловала досрочное освобождение фотографа-убийцы Лошагина

6 августа 2021, 10:35
Фото: 1MI
Прокуратура подала апелляцию на решение Чкаловского суда Екатеринбурга, который 3 августа решил условно-досрочно освободить из колонии фотографа Дмитрия Лошагина. Мужчина был осужден в 2015 году за убийство своей жены-модели из Нижнего Тагила Юлии Прокопьевой.

Чкаловский суд Екатеринбурга освободил Лошагина от дальнейшего отбывания наказания на срок 2 года 4 месяца 29 дней. Однако прокуратура подала апелляцию в Свердловский областной суд.

В документе указано, что в суде первой инстанции не были в полной мере учтены обстоятельства, которые повлияли на решение. В прокуратуре считают, что Лошагин, несмотря на положительную характеристику, не предпринял мер по заглаживанию вины перед потерпевшими. Он не утратил общественной опасности и должен оставаться в колонии.

Напомним, тагильчанка Юлия Прокопьева пропала в 2013 году, а затем ее тело было найдено в лесу. Вина ее супруга, Дмитрия Лошагина, была доказана, в ходе ссоры он нанёс ей телесные повреждения, несовместимые с жизнью, а затем вывез труп в лесополосу и поджёг его.

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#Суд#Лошагин#Прокуратура#Апелляция#Свердловская область#Убийство#Общество
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